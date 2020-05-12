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İşte Fenerbahçe'nin Asamoah'a yaptığı teklif! Galatasaray...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız katan ekiplerden Fenerbahçe bu sezondan umduğunu bulamadı. Önümüzdeki sezon için yepyeni bir kadro kurma uğraşında olan Ali Koç ve ekibi transfer için kolları sıvamışken, Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah ismi ortaya atılmıştı. Bu transferde oldukça yol kat eden sarı-lacivertlilerin Ganalı yıldız için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...
12 Mayıs 2020 Salı 13:36
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Bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor.
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İlk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında yalnızca 3 puan toplarken, şampiyonluktan oldukça uzak bir görüntü sergiliyor.
Hal böyle olunca, gözünü önümüzdeki sezona diken sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve ekibi çalışmalara şimdiden başladı.
Özellikle yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler için birçok isim yazılıp çizilirken, taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında şüphesiz Kwadwo Asamoah geliyor.
Daha önce Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı Ganalı yıldız oyuncu için bu kez Fenerbahçe devreye girmişti.