İşte Fenerbahçe'nin Asamoah'a yaptığı teklif! Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız katan ekiplerden Fenerbahçe bu sezondan umduğunu bulamadı. Önümüzdeki sezon için yepyeni bir kadro kurma uğraşında olan Ali Koç ve ekibi transfer için kolları sıvamışken, Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah ismi ortaya atılmıştı. Bu transferde oldukça yol kat eden sarı-lacivertlilerin Ganalı yıldız için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...