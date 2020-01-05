İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!
Süper Lig'de ilk yarı sona ererken futbolseverler heyecanla takımlarından gelecek transfer haberlerini beklemeye koyuldu. Fenerbahçe'de de yapılacak transferler öncesi futbol heyecanına ara verilmişken, sizler için sarı-lacivertli formayı giyen bazı isimlerin bilinmeyen yönlerini derledik. İşte o isimler ve birbirinden ilginç özellikleri...
Süper Lig'de ilk yarı sonunda Fenerbahçe, özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrası ikinci yarı için umut verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen isimler sahada ortaya koyduğu performans dışında saha dışındaki özellikleriyle de merak ediliyor. Peki Fenerbahçeli isimler nelerden hoşlanıyor? Öne çıkan özellikleri ne? İşte birbirinden ilginç detaylar...
TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ
Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.