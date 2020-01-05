İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

Süper Lig'de ilk yarı sona ererken futbolseverler heyecanla takımlarından gelecek transfer haberlerini beklemeye koyuldu. Fenerbahçe'de de yapılacak transferler öncesi futbol heyecanına ara verilmişken, sizler için sarı-lacivertli formayı giyen bazı isimlerin bilinmeyen yönlerini derledik. İşte o isimler ve birbirinden ilginç özellikleri...

5 Ocak 2020 Pazar 11:06 Güncelleme: 05.01.2020 11:53
İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

Süper Lig'de ilk yarı sonunda Fenerbahçe, özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrası ikinci yarı için umut verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen isimler sahada ortaya koyduğu performans dışında saha dışındaki özellikleriyle de merak ediliyor. Peki Fenerbahçeli isimler nelerden hoşlanıyor? Öne çıkan özellikleri ne? İşte birbirinden ilginç detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

MAURICIO ISLA: DİZİSEVER
Şilili futbolcu dizi ve film izlemeye bayılıyor. Bu yüzden de fazla konuşkan değil. Evinde televizyondan, deplasman yolculuklarında ise cep telefonu ya da tablet bilgisayarından dizi ya da film seyretmeye bayılıyor.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

HASAN ALİ KALDIRIM: SESSİZ KAPTAN
Takımın en sessiz sedasız futbolcularından biri. Adeta ağzı var dili yok. Sağa sola karışmayıp sadece işini yapan, çalışmalarını hiçbir zaman aksatmayan Hasan Ali, beyefendiliği ile de takdir topluyor.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ
Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

GARRY RODRIGUES: CIRCIR BÖCEĞİ
Futbolcular içinde dışa en dönük isim. Onun sustuğunu gören yok! Sürekli konuşan, soru soran Garry, sıcakkanlı kişiliğiyle takımın en sevilen isimlerinden biri. Girdiği ortama uyum sağlamakta zorluk çekmiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN