İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yanlışları

Cocu ile olmadı, Koeman'la düzelmedi. Ersun Yanal takıma hırs ve arzuyu geri getirdi yine skorlar kötü. Ortak görüş; Fenerbahçe'ye oyunu açacak bir 10 numara ve topu içeri sokacak iyi bir golcü şart. Öte yandan, Ersun Yanal'ın da bazı yanlış kararları da yaşanan durumun başlıca etkenlerden...
18 Şubat 2019 Pazartesi 07:58
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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları
Spor Toto Süper Lig'de evinde Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller yine bozuldu.
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Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 24 puanda kalırken, düşme hattının ancak averajla bir basamak üstünde yer alabildi.
İşte Ersun Yanal'ın yanlışları
Yeniden sıkıntıya giren Kanarya'yı ligde 5 maçlık zorlu bir seri bekliyor.
Haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak olan sarı-lacivertli takım sonrasında son 5 maçta 13 puan toplayan Rizespor'u konuk edecek.
İşte Ersun Yanal'ın yanlışları
KRİTİK SÜRECE GİRİYOR
Ardından Başakşehir deplasmanı var. İçerde Sivasspor ve dışarda düşme yolundaki rakiplerden Ankaragücü maçları da kritik önemde olacak.