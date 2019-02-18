İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yanlışları

Cocu ile olmadı, Koeman'la düzelmedi. Ersun Yanal takıma hırs ve arzuyu geri getirdi yine skorlar kötü. Ortak görüş; Fenerbahçe'ye oyunu açacak bir 10 numara ve topu içeri sokacak iyi bir golcü şart. Öte yandan, Ersun Yanal'ın da bazı yanlış kararları da yaşanan durumun başlıca etkenlerden...