İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'de hedef lig lideri Sivasspor'u mağlup ederek zirveyle arayı kapatmak. Teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşma için 11'ini belirledi. İşte Yanal'ın Sivasspor planı...
13 Aralık 2019 Cuma 15:16 Güncelleme: 13.12.2019 15:16
İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lig lideri Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşma öncesi takımının hücum performansını daha da arttırmaya yoğunlaştı.

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İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

Fenerbahçe'de hedef zorlu virajı kayıpsız dönmek. Sarı-lacivertliler sırasıyla deplasmanda Demir Grup Sivasspor, iç sahada Beşiktaş ve yine deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

Teknik direktör Ersun Yanal, veriler ışığında takımının iyi durumda olduğunu ve Gençlerbirliği maçı ile bunu skora da yansıtmaya başladıkları kanaatinde.

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

Yanal oyuncuları ile yaptığı toplantılarda, girdikleri pozisyonlarda gol yüzdelerini daha da yukarı çekmek için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih

Tecrübeli teknik adam özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısını arttırmak amacında.

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