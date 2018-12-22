İşte Ersun Yanalın Ocak planı - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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İşte Ersun Yanal'ın Ocak planı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, devre arasındaki ve transferdeki yol haritasını belirledi.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 09:59:15 Güncelleme: 09:59:25
İşte Ersun Yanalın Ocak planı

Ligde tarihini en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın teşhisleri ve çalışmalarıyla toparlanmaya çalışıyor.

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İşte Ersun Yanalın Ocak planı

Devre arası kampına büyük önem veren Yanal, daha önceden belirlenen programı uzatarak süreyi 11 güne çıkardı.

İşte Ersun Yanalın Ocak planı

Yanal kampta yoğun bir çalışma programı uygulayarak futbolcuların fizik kondisyonunu en üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.

İşte Ersun Yanalın Ocak planı

Hürriyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın takımla ilgili teşhisleri ve 2019 yılında uygulayacağı yol haritası şöyle:

İşte Ersun Yanalın Ocak planı

Teknik direktör Ersun Yanal bir stoper, bir sol bek ve bir kanat oyuncusu istiyor. Santrfor konusunda ise henüz kararsız.

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