İşte Ersun Yanalın Ocak planı - Galeri - Fotomaç
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İşte Ersun Yanal'ın Ocak planı
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, devre arasındaki ve transferdeki yol haritasını belirledi.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 09:59:15
Güncelleme: 09:59:25
Ligde tarihini en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın teşhisleri ve çalışmalarıyla toparlanmaya çalışıyor.
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Devre arası kampına büyük önem veren Yanal, daha önceden belirlenen programı uzatarak süreyi 11 güne çıkardı.
Yanal kampta yoğun bir çalışma programı uygulayarak futbolcuların fizik kondisyonunu en üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.
Hürriyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın takımla ilgili teşhisleri ve 2019 yılında uygulayacağı yol haritası şöyle:
Teknik direktör Ersun Yanal bir stoper, bir sol bek ve bir kanat oyuncusu istiyor. Santrfor konusunda ise henüz kararsız.