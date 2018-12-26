İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz! - Galeri - Fotomaç
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İşte Ersun Yanal'ın Ali Koç'a verdiği söz!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon sonu için başkan Ali Koç'a söz verdi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 20:56:54
Güncelleme: 21:05:02
Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada bitiren F.Bahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, hedefini belirledi.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'a ligin ikinci yarısı için söz verdi.
Başkan Koç'un Yanal'ın bu hedefinden memnun olduğu belirtildi.
Ersun Yanal, ikinci yarı için 40 puan hedefini koydu.
Yanal sözünün gerçekleştirirse Başakşehir'in ilk devrede topladığı 35 puanın 5 puan üzerine çıkmış olacak.