İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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İşte Ersun Yanal'ın Ali Koç'a verdiği söz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon sonu için başkan Ali Koç'a söz verdi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 20:56:54 Güncelleme: 21:05:02
İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz!

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada bitiren F.Bahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, hedefini belirledi.

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İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz!

Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'a ligin ikinci yarısı için söz verdi.

İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz!

Başkan Koç'un Yanal'ın bu hedefinden memnun olduğu belirtildi.

İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz!

Ersun Yanal, ikinci yarı için 40 puan hedefini koydu.

İşte Ersun Yanalın Ali Koça verdiği söz!

Yanal sözünün gerçekleştirirse Başakşehir'in ilk devrede topladığı 35 puanın 5 puan üzerine çıkmış olacak.

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