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İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Dün oynanan kötü futbol nedeniyle Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, talimat verdi. İşte ekranlara yansımayan Ali Koç ile Volkan Demirel görüşmesi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
17 Haziran 2020 Çarşamba 12:19
Güncelleme: 17.06.2020 12:19
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.
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Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.
Dün oynanan kötü futbol nedeniyle Ali Koç'un devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, görüşme yapması dikkatlerden kaçmadı.
KOÇ'TAN VOLKAN'A TALİMAT Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçta takımı yalnız bırakmadı. Corona virüsü (Covid- 19) tedbirleri kapsamında tek başına oturan Ali Koç, sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşünce büyük bir üzüntü yaşadı.
Beraberlik golü Ali Koç'u sevindirse de Fenerbahçe kupaya veda edince, stattan hüzünlü bir şekilde ayrıldı.