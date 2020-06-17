İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Dün oynanan kötü futbol nedeniyle Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, talimat verdi. İşte ekranlara yansımayan Ali Koç ile Volkan Demirel görüşmesi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

17 Haziran 2020 Çarşamba 12:19 Güncelleme: 17.06.2020 12:19
İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.

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İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.

İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Dün oynanan kötü futbol nedeniyle Ali Koç'un devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, görüşme yapması dikkatlerden kaçmadı.

İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

KOÇ'TAN VOLKAN'A TALİMAT
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçta takımı yalnız bırakmadı. Corona virüsü (Covid- 19) tedbirleri kapsamında tek başına oturan Ali Koç, sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşünce büyük bir üzüntü yaşadı.

İşte ekranlara yansımayan o an! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Beraberlik golü Ali Koç'u sevindirse de Fenerbahçe kupaya veda edince, stattan hüzünlü bir şekilde ayrıldı.

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