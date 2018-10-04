İşte Comollinin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson... - Galeri - Fotomaç
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İşte Comolli'nin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson...
4 Ekim 2018 Perşembe, 07:52:10
Güncelleme: 07:58:42
İşte Comolli'nin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson...
Sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Fenerbahçe, lige de kötü bir giriş yapmış ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet yaşamıştı.
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İşte Comolli'nin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson...
Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yara saran sarı-lacivertliler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetmiş ve ardından Beşiktaş'la evinde 1-1 berabere kalmıştı.
İşte Comolli'nin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson...
Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a da 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Cocu yönetimindeki 10. resmi maçında 6. mağlubiyetini almıştı.
İşte Comolli'nin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson...
Habertürk'ün haberine göre Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki geleceği tartışılırken bir iddia da sportif direktör Damien Comolli'yle ilgili ortaya atıldı.
İşte Comolli'nin elinden kaçırdığı yıldız isim! Yerine Jailson...
Fenerbahçe'nin transfer döneminde Axel Witsel ile ilgilendiği ve 1,5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.