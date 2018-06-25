İşte Comolli yasakları!

Genç futbolculara çocuk gibi davranılıyor. Bazı yabancılara kurtarıcı olarak bakılıyor. n Bazı yabancılar buraya her şeyi yapabileceklerine inandırılmış olarak geliyorlar. n İnanılmaz sözleşmeleri olan isimler var. Bu sözleşmelere imza atan oyuncular, "Hayatım zaten garanti altında. Bana ne" diyorlar.