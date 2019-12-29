İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

ÇAYKUR RiZE iLE 37. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Rize, bugün Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Rize kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.