İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri

Süper Lig'de ilk devreyi Rizespor karşısında kapatacak olan Fenerbahçe, 2019'u galibiyetle bitirmek istiyor. Mutlak galibiyet parolasıyla sahada yerini alacak olan Yanal'ın öğrencileri, Rizespor'a karşı sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Sarı-lacivertlilerin resmi olarak açıkladığı kafilede bir son dakika değişikliğine yer verildi! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı 11'i.

29 Aralık 2019 Pazar 12:56 Güncelleme: 29.12.2019 18:09
İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Rizespor'u da yenerek hem 2019'lu mutlu bir şekilde kapatmak hem de devreye moralli girmek istiyor. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri

SAHAYA 5 EKSİKLE ÇIKACAK
Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak. Eksiklere karşın galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Yanal, "Beşiktaş galibiyetinin anlamını yitirmemesi için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri

ÇAYKUR RiZE iLE 37. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Rize, bugün Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Rize kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri

EMRE VE VEDAT CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

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