İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    İşte Benzia'nın yedek kalmasının nedeni!

    Fenerbahçe'de Cocu tarafından yedek bırakılan Benzia'nın durumu belli oldu
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 19:00:00 Güncelleme: 19:02:14
    İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni!

    Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu.

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    İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni!

    PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.

    İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni!

    Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı.

    İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni!

    İlk olarak, hücum hattında Islam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı.

    İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni!

    Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı.

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