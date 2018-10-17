İşte Benzianın yedek kalmasının nedeni! - Galeri - Fotomaç
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İşte Benzia'nın yedek kalmasının nedeni!
Fenerbahçe'de Cocu tarafından yedek bırakılan Benzia'nın durumu belli oldu
17 Ekim 2018 Çarşamba, 19:00:00
Güncelleme: 19:02:14
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu.
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PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.
Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı.
İlk olarak, hücum hattında Islam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı.
Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı.