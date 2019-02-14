İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında kendilerine karşı yapılan hakem hatalarına isyan etti. İşte pozisyon pozisyon o görüntüler;

14 Şubat 2019 Perşembe 15:34 Güncelleme: 14.02.2019 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





