İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında kendilerine karşı yapılan hakem hatalarına isyan etti. İşte pozisyon pozisyon o görüntüler;
14 Şubat 2019 Perşembe 15:34 Güncelleme: 14.02.2019 15:34
İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

BURSASPOR MAÇI

Bursasporlu Umut Nayır'ın Valbuena'ya faulü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

Bursaspor'un golündeki ofsayt tartışması.

İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya yapılan faul.

İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

YENİ MALATYASPOR MAÇI

Yeni Malatyaspor maçında Mehmet Ekici'ye yapılan müdahaleye devam kararı verilmesi.

İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!

Hasan Ali Kaldırım'ın aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN