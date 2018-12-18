İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler!

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İşte Ali Koç'un işaret ettiği o isimler!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde futbolcuların isim isim performanslarını değerlendirdi. İşte Ali Koç'un işaret ettiği o isimler...
18 Aralık 2018 Salı, 15:16:00
Güncelleme: 15:20:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Koç, 14 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiğini ve bazı futbolcularla da devre arası yolların ayrılacağını açıkladı.
Ali Koç, sezon başı yapılan Ayew, Slimani, Benzia ve Reyes transferlerinin hayal kırıklığı olduğunu da sözlerine ekledi.
İşte Ali Koç'un işaret ettiği ve 2019-20 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda olmayacak isimler;