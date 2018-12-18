İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler! - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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İşte Ali Koç'un işaret ettiği o isimler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde futbolcuların isim isim performanslarını değerlendirdi. İşte Ali Koç'un işaret ettiği o isimler...
18 Aralık 2018 Salı, 15:16:00 Güncelleme: 15:20:41
İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler!

Koç, 14 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiğini ve bazı futbolcularla da devre arası yolların ayrılacağını açıkladı.

İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler!

Ali Koç, sezon başı yapılan Ayew, Slimani, Benzia ve Reyes transferlerinin hayal kırıklığı olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler!

İşte Ali Koç'un işaret ettiği ve 2019-20 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda olmayacak isimler;

İşte Ali Koçun işaret ettiği o isimler!

TOLGA CİĞERCİ

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