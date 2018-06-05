İşte Ali Koç'un ilk icraatı! Taraftar mest oldu...

Yapılan duyuruda, "Ülker Arena'da oynanacak final serisi maçlarında 417-418 numaralı bloklarda bilet satışı yalnızca ana gişeden ve öğrenci kimliği ibrazıyla "kişi başı bir bilet" olacak şekilde yapılacaktır. Bu bloklar için bilet fiyatı 15 TL'dir ve koltuk düzeni olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.