İşte Ali Koç'un 10 hamlesi

ALT YAPI HAMLESİ

Ali Koç'un önemli vaatlerinden biri de altyapı üzerine. Dünya çapında örnek bir futbol akademisi oluşturmayı planlayan Ali Koç, akademiyle birlikte scout ağı da kuracak. Bu alanda büyük bir yatırım yapacağını duyuran Fenerbahçe başkanı, 5-6 senede meyvelerini alacağını belirtirken, sarı lacivertli kulüp için bu akademinin de hem gelir kaynağı, hem de profesyonel futbol takımı için direkt futbolcu veren bir fabrika olmasını amaçlıyor.