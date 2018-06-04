İşte Ali Koç'un 10 hamlesi
TEKNİK DİREKTÖR
Ali Koç, İngiltere'deki bir insan kaynakları firmasıyla çalıştığını ve belirledikleri ölçülere uyan 10 teknik direktör olduğunu belirtmişti. Bu isimlerin 5 tanesinin transfer edildiğini, geriye 4-5 isim kaldığını dile getirmişti. Kalan isimlerden anlaşılanın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olması beklenecek.
TRANSFERLER
Fenerba hçe Başkanı Ali Koç, haziran sonuna kadar transferleri bitirmeyi amaçlıyor. Sportif direktör ve teknik direktörleri kısa süre içerisinde açıklamayı planlayan Ali Koç, ardından transferlere geçecek. Ali Koç, spektaküler ve sansasyonel transferlerden çok, gelecek vadeden ve ileride değerini katlayacak isimlere sarı-lacivertli formayı giydirmeyi düşünüyor.
BÜTÇE ÇALIŞMALARI
Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, konsolide bütçe açıklamıyordu. Bu nedenle de F.Bahçe'nin bütçesinin şeffaf olmadığı ve tam borcun bilinemediği öne sürülmüştü. Başkan Ali Koç, yaptığı konuşmalarda konsolide bütçeye geçileceğini belirtti. Bu hamleden sonra Fenerbahçe'nin tam borcu ortaya çıkacak.
ALT YAPI HAMLESİ
Ali Koç'un önemli vaatlerinden biri de altyapı üzerine. Dünya çapında örnek bir futbol akademisi oluşturmayı planlayan Ali Koç, akademiyle birlikte scout ağı da kuracak. Bu alanda büyük bir yatırım yapacağını duyuran Fenerbahçe başkanı, 5-6 senede meyvelerini alacağını belirtirken, sarı lacivertli kulüp için bu akademinin de hem gelir kaynağı, hem de profesyonel futbol takımı için direkt futbolcu veren bir fabrika olmasını amaçlıyor.
ZELJKO OBRADOVİC
Ali Koç, her konuşmasında basketbolun efsane koçu Zeljko Obradovic ile çalışmaya devam edeceğini belirtirken, ısrarla Sırp başantrenöre gerekli bütçeyi sağlayacağı sözünü vermişti. Obradovic'in, Aziz Yıldırım'ın ayrılığı sonrası istifa etme olasılığına karşı Sırp hocaya ve genel menajer Maurizio Gherardini'ye sınırsız özgürlük ve istedikleri bütçeyi sağlama sözü verecek
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