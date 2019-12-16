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İşte 2020 model Fenerbahçe! Ersun Yanal ve gelecek transferler sonrası kadro...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği dışında bir başka hareketlilik başladı: Teknik direktör! Sivasspor'a karşı oynanan zayıf oyun, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri ve disiplinsiz davranışlar Ersun Yanal'ı hedefe getirdi. Sarı lacivertlilerde olası Beşiktaş yenilgisi sonrası Yanal'ın koltuğunu kaybedeceği sesleri yükselirken ara transferde yaşanacak değişimle sarı lacivertler 2020'ye bambaşka bir şekilde başlayabilir. Peki, Ersun Yanal ve gidecek isimler sonrası 2020 model Fenerbahçe nasıl olacak? Kadroda kimler yer alacak, kimler gönderilecek? Hangi isimler transfer edilecek? İşte yanıtı...
16 Aralık 2019 Pazartesi 14:29
Güncelleme: 16.12.2019 14:33
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Sivasspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de gündem değişti...
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Ara transferde yapılacak takviyeler ve takım özelinde yapılan çalışma sonrası tasfiyelerde hareketlilik sürüyordu...
Buna bir de Ersun Yanal'ın takımdaki kaderi eklendi.
Orta sahada Sivas'a göre daha ağır isimleri tercih eden Yanal sonunu da hazırlamış oldu.
Fenerbahçe'de 'tecrübe konuşur anlayışı' diğer tarafta ise 'çalışkanlık ve dinamizm işi çözecek' anlayışı vardı.