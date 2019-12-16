İşte 2020 model Fenerbahçe! Ersun Yanal ve gelecek transferler sonrası kadro...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği dışında bir başka hareketlilik başladı: Teknik direktör! Sivasspor'a karşı oynanan zayıf oyun, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri ve disiplinsiz davranışlar Ersun Yanal'ı hedefe getirdi. Sarı lacivertlilerde olası Beşiktaş yenilgisi sonrası Yanal'ın koltuğunu kaybedeceği sesleri yükselirken ara transferde yaşanacak değişimle sarı lacivertler 2020'ye bambaşka bir şekilde başlayabilir. Peki, Ersun Yanal ve gidecek isimler sonrası 2020 model Fenerbahçe nasıl olacak? Kadroda kimler yer alacak, kimler gönderilecek? Hangi isimler transfer edilecek? İşte yanıtı...