İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi - Galeri - Fotomaç
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İspanya'dan heyecanlandıran haber! Fenerbahçe'ye Fabregas müjdesi
Transfer çalışmalarını son hızda sürdüren Fenerbahçe için, orta sahaya düşünülen Fabregas transferinde müjdeli haber geldi.
28 Aralık 2018 Cuma, 20:07:45
Güncelleme: 20:13:45
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Forvet, stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde gündem bir hayli yoğun.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın, orta sahanın merkezine lider özellikli bir isim istediği biliniyordu.
İspanyol Marca gazetesi de Fenerbahçe'nin ilgilendiği dünya yıldızı Fabregas ile ilgili, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber kaleme aldı.
Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, Chelsea ile olan sözleşmesini feshediyor...