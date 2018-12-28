İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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İspanya'dan heyecanlandıran haber! Fenerbahçe'ye Fabregas müjdesi

Transfer çalışmalarını son hızda sürdüren Fenerbahçe için, orta sahaya düşünülen Fabregas transferinde müjdeli haber geldi.
28 Aralık 2018 Cuma, 20:07:45 Güncelleme: 20:13:45
İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi

Forvet, stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde gündem bir hayli yoğun.

İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın, orta sahanın merkezine lider özellikli bir isim istediği biliniyordu.

İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi

İspanyol Marca gazetesi de Fenerbahçe'nin ilgilendiği dünya yıldızı Fabregas ile ilgili, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber kaleme aldı.

İspanyadan heyecanlandıran haber! Fenerbahçeye Fabregas müjdesi

Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, Chelsea ile olan sözleşmesini feshediyor...

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