İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda devam eden Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan da takımdaki oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Eljif Elmas, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Her geçen gün farklı bir takımla ismi anılan Makedon futbolcu ile ilgili İspanya'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... Fotomac.com.tr Fenerbahçe son dakika transfer haberleri..

25 Haziran 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 25.06.2019 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





