İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda devam eden Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan da takımdaki oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Eljif Elmas, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Her geçen gün farklı bir takımla ismi anılan Makedon futbolcu ile ilgili İspanya'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... Fotomac.com.tr Fenerbahçe son dakika transfer haberleri..
25 Haziran 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 25.06.2019 22:27
İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!


Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler takımdaki oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.

İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!

Skrtel ile orta yolu bulamayan Fenerbahçeli kurmaylar, Şener Özbayraklı, Neustadter, Soldado ve Valbuena ile yollarını ayırmıştı.

İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Eljif Elmas transferin gözdesi durumunda.

İspanya'dan flaş Eljif Elmas cevabı!

Genç futbolcu yaptığı yaptığı çıkışla Avrupa devlerini peşine taktı.

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