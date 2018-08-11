Islam Slimaniye Van Persie engeli! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Islam Slimani'ye Van Persie engeli!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani'ye Robin van Persie engel olmuş
    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:43:47 Güncelleme: 13:47:55
    Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
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    Islam Slimaniye Van Persie engeli!

    Fenerbahçe Transfer çalışmaları kapsamında Leicester City'den golcü oyuncu Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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    Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
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    Islam Slimaniye Van Persie engeli!

    Sarı lacivertlilerin, Cezayirli oyuncuyu 3 sezon önce de istedi ancak Robin van Persie ismi öne çıkınca terchini Hollandalı oyuncudan yana kullandı.

    Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
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    Islam Slimaniye Van Persie engeli!

    Fenerbahçe'de 3 sezon önce Başkan Aziz Yıldırım ve Sportif Direktör Giuliano Terraneo yönetiminde Islam Slimani gündeme gelmişti.

    Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
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    Islam Slimaniye Van Persie engeli!

    O dönem Sporting Lizbon'da forma giyen golcü oyuncu, Van Persie ismi ortaya atılınca yedek bekletildi.

    Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
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    Islam Slimaniye Van Persie engeli!

    Sarı lacivertliler, Hollandalı futbolcuyla anlama sağlayınca da Slimani transferi gerçekleşmedi.

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