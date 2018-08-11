Islam Slimaniye Van Persie engeli!

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Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani'ye Robin van Persie engel olmuş
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:43:47
Güncelleme: 13:47:55
Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
Fenerbahçe Transfer çalışmaları kapsamında Leicester City'den golcü oyuncu Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
Sarı lacivertlilerin, Cezayirli oyuncuyu 3 sezon önce de istedi ancak Robin van Persie ismi öne çıkınca terchini Hollandalı oyuncudan yana kullandı.
Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
Fenerbahçe'de 3 sezon önce Başkan Aziz Yıldırım ve Sportif Direktör Giuliano Terraneo yönetiminde Islam Slimani gündeme gelmişti.
Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
O dönem Sporting Lizbon'da forma giyen golcü oyuncu, Van Persie ismi ortaya atılınca yedek bekletildi.
Islam Slimani'ye Van Persie engeli!
Sarı lacivertliler, Hollandalı futbolcuyla anlama sağlayınca da Slimani transferi gerçekleşmedi.