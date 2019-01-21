Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar! - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Islam Slimani'nin yeni adresini açıkladılar!

Fenerbahçe'de beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Islam Slimani ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 10:07:53 Güncelleme: 10:08:39
Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar!

France Football dergisinden Nabil Djellit'in haberine göre golcü oyuncu Fenerbahçe'den ayrılacak.

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Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar!

Djellit, Slimani'nin Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almak istediğini belirterek, bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye'den ayrılacağını ileri sürdü.

Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar!

Yıldız ismin yeni rotasının ise büyük olasılıkla Premier Lig olacağını kaydetti.

Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin adı son olarak Sevilla ile anılmıştı.

Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar!

Ancak Endülüs ekibi 30 yaşındaki santrfor için henüz resmi bir temasta bulunmadı.

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