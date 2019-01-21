Islam Slimaninin yeni adresini açıkladılar! - Fotomaç
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Islam Slimani'nin yeni adresini açıkladılar!
Fenerbahçe'de beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Islam Slimani ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 10:07:53
Güncelleme: 10:08:39
France Football dergisinden Nabil Djellit'in haberine göre golcü oyuncu Fenerbahçe'den ayrılacak.
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Djellit, Slimani'nin Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almak istediğini belirterek, bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye'den ayrılacağını ileri sürdü.
Yıldız ismin yeni rotasının ise büyük olasılıkla Premier Lig olacağını kaydetti.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin adı son olarak Sevilla ile anılmıştı.
Ancak Endülüs ekibi 30 yaşındaki santrfor için henüz resmi bir temasta bulunmadı.