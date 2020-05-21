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Islam Slimani'den flaş sözler! Fenerbahçe ve Feghouli...
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, verdiği bir röportajda Türkiye macerası hakkında konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan Cezayirli oyuncu, Galatasaray forması giyen vatandaşı Feghouli için de açıklamalarda bulundu. İşte Slimani'nin o açıklamaları...
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:58
Güncelleme: 21.05.2020 18:19
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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Türkiye günleriyle ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı, milli takımdan arkadaşı Galatasaray'ın yıldızı Feghouli için de konuştu. İşte Islam Slimani'nin sözleri...
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"LİG BİTTİĞİ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM" Fransa'da lig sonlandırıldığı için büyük hayal kırıklığı yaşadım, sinirlendim. Ancak bu sıradışı bir durum, sağlık her şeyin üzerinde. Futboldan daha önemli şeyler de var. Bu sezonki performansımı insanlar yorumlasın, ben bir şey demek istemiyorum.
"JARDIM'E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM" Kariyerimin en iyi sezonlarından birini geçirdim. Bana inanan Leonardo Jardim'e büyük teşekkürlerimle, Monaco'da oynamaktan keyif aldım. Bir oyuncu için, kalitesine güvenen bir teknik adamla çalışmak çok önemli. Her şeyini vermeni sağlıyor. Beni özgür bıraktı ve ben de sahada eğlenmeye odaklandım.
"F.BAHÇE ÇOK BAŞKA BİR DÜNYA" Fenerbahçe'de başarısız olduğumu birçok insan düşünüyor ancak bence başarısız bir deneyimden çok uzak. Tam tersine, geliştiren bir tecrübeydi. Türkiye'de, daha önce görmediğim şeyleri gördüm. Çok başka bir dünya.
"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL DEĞİLDİ" Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Atmosfer sağlıklı değildi. Orada birçok şeye katlanmak zorundaydım.