Islam Slimani'den flaş sözler! Fenerbahçe ve Feghouli...

"LİG BİTTİĞİ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Fransa'da lig sonlandırıldığı için büyük hayal kırıklığı yaşadım, sinirlendim. Ancak bu sıradışı bir durum, sağlık her şeyin üzerinde. Futboldan daha önemli şeyler de var. Bu sezonki performansımı insanlar yorumlasın, ben bir şey demek istemiyorum.