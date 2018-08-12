Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!

Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00'da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.