12 Ağustos 2018 Pazar, 15:32:36
Güncelleme: 15:34:45
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Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!
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Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani ilk antrenmanına çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!
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Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam Bursaspor maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!
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Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Bursaspor ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları Benfica maçı için hazırlıklarına başladı.
Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!
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Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00'da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.
Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!
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5'e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.
Islam Slimani Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı!
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Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.