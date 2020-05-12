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Isla gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'deki ayrılığın sebebi...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon oynadığı futbolla vasatı aşamayan Mauricio Isla'nın kafasında Güney Amerika'ya gitme planı olduğu ortaya çıkarken, başarısız performansının ardındaki gerçek de ortaya çıktı... Peki, Mauricio Isla'yı Fenerbahçe'den ayıran şey ne oldu? İşte detaylar ve o kişi...
12 Mayıs 2020 Salı 10:05
Güncelleme: 12.05.2020 10:32
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Kanarya'dan ayrılma kararı alan sağ bek, Güney Amerika kulüplerine göz kırpmaya başladı. Isla'nın bu tercihinde karısı Gala Caldirola'nın etkisi büyük.
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Transfer dönemlerinin alışıldık haberlerindendir "Oyuncu gelmeye hazır ama eşi ikna edilemiyor!" İşin bir de ileri kademesi var, "Eşi mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor!" İşte Mauricio Isla'nın durumu bu ikinci maddeye daha yakın.
Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonunu yaşayan Şilili yıldız, bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe de düşen performansı sebebiyle Isla'yla yeniden masaya oturmayı planlamıyor.
Ancak işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi Gala Caldirola.