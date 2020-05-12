Haberler Galeri Isla gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'deki ayrılığın sebebi...

Isla gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'deki ayrılığın sebebi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon oynadığı futbolla vasatı aşamayan Mauricio Isla'nın kafasında Güney Amerika'ya gitme planı olduğu ortaya çıkarken, başarısız performansının ardındaki gerçek de ortaya çıktı... Peki, Mauricio Isla'yı Fenerbahçe'den ayıran şey ne oldu? İşte detaylar ve o kişi...

12 Mayıs 2020 Salı 10:05 Güncelleme: 12.05.2020 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





