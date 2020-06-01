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İngilizler duyurdu... Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı. İşte detaylar...
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
Güncelleme: 01.06.2020 06:46
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Transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor.
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Özlenen şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, nokta atışı transferler yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertliler, özellikle corona virüsü salgını sonrası artan maddi sıkıntılar nedeniyle, öncelikli olarak bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti.
Tüm bu gelişmeler ışığında İngilizlerden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.
YARMOLENKO BOMBASI!
Takvim'de yer alan habere göre, Ada basını, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.