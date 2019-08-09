Skrtel'den imzayı attıktan sonra olay sözler!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Martin Skrtel, Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı. Slovak futbolcu, İtalyan kulübü ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamalar ile sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçe son dakika haberleri...

9 Ağustos 2019 Cuma 22:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





