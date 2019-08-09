Skrtel'den imzayı attıktan sonra olay sözler!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Martin Skrtel, Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı. Slovak futbolcu, İtalyan kulübü ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamalar ile sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçe son dakika haberleri...
9 Ağustos 2019 Cuma 22:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İmzayı attıktan sonraki sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve uzun görüşmeler sonucu mesafe katedilemeyen Slovak yıldız Martin Skertel, Serie A'nın yolunu tuttu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İmzayı attıktan sonraki sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!
Sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeyip daha düşük bir bedelle Atalanta'ya imza atan başarılı stoper, İtalyan takımını neden tercih ettiğini açıkladı.
İşte Skrtel'in o açıklamaları ve Atalanta'yı tercih sebebi...
İmzayı attıktan sonraki sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
34 yaşındaki Slovak oyuncunun, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için Atalanta'yı seçtiği ve 1+1 yıllık bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.
İmzayı attıktan sonraki sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!
"ATALANTA GERÇEKTEN KALİTELİ BİR TAKIM"
Atalanta'nın iyi bir takım olduğunu belirten Slovak oyuncu, "Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, bu takım için harika bir şey.
İmzayı attıktan sonraki sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!
İtalya'da oynamış birkaç arkadaşımla konuştum ve bana hep pozitif şeyler söylediler.