İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. 28 kişilik kadroya alınmayan Yassine Benzia'nın imza törenindeki duruşu dikkatlerden kaçmadı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 14:52:58
Güncelleme: 14:55:08
Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İmza töreninde tüm futbolcular keyifli anlar yaşarken, bir ismin mutsuzluğu dikkatlerden kaçmadı.
TEK BAŞINA OTURDU
TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye alınmayan Cezayirli futbolcunun imza töreninde en arkada yalnız oturması dikkatlerden kaçmadı.
Benzia'nın imza töreni boyunca keyifsiz olduğu gözlendi.
SELFİE'DE YER ALMADI
İmza töreni sonrası sarı lacivertli takım selfie çekti. Ancak Benzia bu kareye girmedi...