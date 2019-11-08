İmha planı hazır! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen hafta Kayserispor'a yenilerek liderlik fırsatını tepen sarı-lacivertliler, bu akşam kazanarak maç fazlasıyla 'zirveye çıkmanın' hesaplarını yapıyor. Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 39 yaşındaki futbolcunun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i...

8 Kasım 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 08.11.2019 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





