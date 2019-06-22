İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken bunlardan bir tanesi ise bomba etkisi yarattı. Oyuncudan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer ettiği iddia edilen o isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
Güncelleme: 22.06.2019 11:46
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Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz isimleri listesine almaya devam ediyor.
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Sarı-lacivertli kulüp son olarak Kolarov transferine yoğunlaşırken, Gana basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Kickgh adlı internet sitesinin özel haber olarak paylaştığı bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Kayserispor'un Atletico Madrid'den bonservisini aldığı Bernard Mensah, sarı-lacivertli kulüple anlaştı.
Fenerbahçe'nin, Kayserispor'un 3.6 milyon Euro bonservis ödediği oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçirmişti.