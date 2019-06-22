Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken bunlardan bir tanesi ise bomba etkisi yarattı. Oyuncudan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer ettiği iddia edilen o isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)