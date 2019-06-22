İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken bunlardan bir tanesi ise bomba etkisi yarattı. Oyuncudan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer ettiği iddia edilen o isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:39 Güncelleme: 22.06.2019 11:46
İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz isimleri listesine almaya devam ediyor.

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İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!

Sarı-lacivertli kulüp son olarak Kolarov transferine yoğunlaşırken, Gana basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!

Kickgh adlı internet sitesinin özel haber olarak paylaştığı bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Kayserispor'un Atletico Madrid'den bonservisini aldığı Bernard Mensah, sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!

Fenerbahçe'nin, Kayserispor'un 3.6 milyon Euro bonservis ödediği oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!

24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçirmişti.

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