IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı...

FIFA'YA BAĞLI DEĞİLİZ

Hüseyin Özkök: VAR sisteminin uygulanmaya başlamasıyla IFAB eskisinden çok daha popüler bir kurum haline geldi. İnsanların kural koyucuya bu derece ilgi göstermesi sizi memnun ediyor mu?

Lukas Brud: Kesinlikle. İnsanların futbolda dünyadaki tüm futbol organizasyonlarından eski ve sadece futbol kuralları ile ilgilenen bağımsız bir kurum olduğunu bilmeleri iyi. Biz FIFA değiliz. Çok kişinin sandığı üzere onlara bağlı bir kurum da değiliz. Ama FIFA dünya futbolunun organizatörü olarak IFAB'ın kalıcı üyesi ve çalışmalarımız çok sıkı şekilde birbirine bağlı.