IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı...

IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı...

Fenerbahçe'nin bu sezon Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında kural ihlali yapıldığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı IFAB'ın görüşleri merak edilirken, IFAB Ceo'su Lukas Brud, merak edilen konuları Fotomaç'a değerlendirdi.
10 Aralık 2019 Salı 07:33 Güncelleme: 10.12.2019 07:33
IFAB Ceo'su konuştu! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ve penaltı tekrarı...

Dünyada futbol kurallarını değiştirme ve yeni kuralları uygulama konusunda tek yetkili kurum olan IFAB, ülkemizde özellikle VAR sisteminin uygulanmasıyla birlikte daha fazla bilinmeye başladı.

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IFAB Ceo'su konuştu! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ve penaltı tekrarı...

Son olarak Alanya-Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıkan kural hatası tartışmaları ve bu konuda görüşünün sorulması ile gündeme gelen IFAB, daha da popüler hale geldi.

IFAB Ceo'su konuştu! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ve penaltı tekrarı...

Dünyadaki futbol kurallarının işleyişi ile ilgili IFAB'ın 39 yaşındaki Alman CEO'su Lukas Brud'a ulaştık ve kendisinden bilgi aldık. İşte Brud'un IFAB hakkında arkadaşımız Hüseyin Özkök'e samimi açıklamaları:

IFAB Ceo'su konuştu! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ve penaltı tekrarı...

FIFA'YA BAĞLI DEĞİLİZ

Hüseyin Özkök: VAR sisteminin uygulanmaya başlamasıyla IFAB eskisinden çok daha popüler bir kurum haline geldi. İnsanların kural koyucuya bu derece ilgi göstermesi sizi memnun ediyor mu?

Lukas Brud: Kesinlikle. İnsanların futbolda dünyadaki tüm futbol organizasyonlarından eski ve sadece futbol kuralları ile ilgilenen bağımsız bir kurum olduğunu bilmeleri iyi. Biz FIFA değiliz. Çok kişinin sandığı üzere onlara bağlı bir kurum da değiliz. Ama FIFA dünya futbolunun organizatörü olarak IFAB'ın kalıcı üyesi ve çalışmalarımız çok sıkı şekilde birbirine bağlı.

IFAB Ceo'su konuştu! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ve penaltı tekrarı...

ÇATIŞMAYI AZALTACAĞIZ

HÖ: Son yıllarda futbol kurallarında çok sık değişiklikler yapıldı. Bugün oynanan futbol, kural değişikliklerine mi zorluyor sizi? Bir kuralın değişmesi gerektiği kararı nasıl alınıyor? Federasyon ve konfederasyonlar öneriler de bulunuyor mu?

LB: Çok sayıda kural değişikliği 2016'da yaptığımız büyük oyun kuralları revizyonu sırasında gerçekleştirildi. Diğer yandan da bu revizyonu fırsat bilerek elimizdeki önerileri tartışıp uygun olanları kural kitabına koymayı düşündük. İçlerinde bazısı devrim niteliğinde olanlar vardı. Ancak değişikliklerin birçoğunu bize futbolcular, antrenörler, hakemler ve futbolun diğer unsurları "artık yeni bir şeyler yapmanın zamanı geldi" diyerek ilettiler. Bu nedenle kısa sürede çok sayıda değişiklik oldu. Bununla birlikte artık çatışma ortamının beslenmesini önlemek amacındayız.

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