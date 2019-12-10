IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı...
FIFA'YA BAĞLI DEĞİLİZ
Hüseyin Özkök: VAR sisteminin uygulanmaya başlamasıyla IFAB eskisinden çok daha popüler bir kurum haline geldi. İnsanların kural koyucuya bu derece ilgi göstermesi sizi memnun ediyor mu?
Lukas Brud: Kesinlikle. İnsanların futbolda dünyadaki tüm futbol organizasyonlarından eski ve sadece futbol kuralları ile ilgilenen bağımsız bir kurum olduğunu bilmeleri iyi. Biz FIFA değiliz. Çok kişinin sandığı üzere onlara bağlı bir kurum da değiliz. Ama FIFA dünya futbolunun organizatörü olarak IFAB'ın kalıcı üyesi ve çalışmalarımız çok sıkı şekilde birbirine bağlı.
ÇATIŞMAYI AZALTACAĞIZ
HÖ: Son yıllarda futbol kurallarında çok sık değişiklikler yapıldı. Bugün oynanan futbol, kural değişikliklerine mi zorluyor sizi? Bir kuralın değişmesi gerektiği kararı nasıl alınıyor? Federasyon ve konfederasyonlar öneriler de bulunuyor mu?
LB: Çok sayıda kural değişikliği 2016'da yaptığımız büyük oyun kuralları revizyonu sırasında gerçekleştirildi. Diğer yandan da bu revizyonu fırsat bilerek elimizdeki önerileri tartışıp uygun olanları kural kitabına koymayı düşündük. İçlerinde bazısı devrim niteliğinde olanlar vardı. Ancak değişikliklerin birçoğunu bize futbolcular, antrenörler, hakemler ve futbolun diğer unsurları "artık yeni bir şeyler yapmanın zamanı geldi" diyerek ilettiler. Bu nedenle kısa sürede çok sayıda değişiklik oldu. Bununla birlikte artık çatışma ortamının beslenmesini önlemek amacındayız.