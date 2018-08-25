Huzurlarınızda Diego Reyes - Galeri - Fotomaç
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Huzurlarınızda Diego Reyes

    25 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:08:24 Güncelleme: 01:44:35
    Huzurlarınızda Diego Reyes
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    Huzurlarınızda Diego Reyes

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Son olarak Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoper, Atatürk Havalimanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Huzurlarınızda Diego Reyes
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    Huzurlarınızda Diego Reyes

    Ülkesi Meksika'dan başladığı uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ayak basan başarılı futbolcunun, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

    Huzurlarınızda Diego Reyes
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    Huzurlarınızda Diego Reyes

    YENİ EVİME GELDİM
    İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce instagram hesabından "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" mesajını paylaşan Reyes, ülke basınına ise "Rekabetçi bir ligde olacağımı biliyorum. Bence Türkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. Çok mutluyum. Gelmeden önce stadyumların videolarını gördüm. Her şeyin güzel olduğu bir lige gidiyorum" dedi.

    Huzurlarınızda Diego Reyes
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    Huzurlarınızda Diego Reyes

    SABIRSIZLANIYORUM
    Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşılanan Diego Reyes, "Mutluyum, heyecanlıyım. Formayı kapabilmek için uğraşacağım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni ve taraftarların coşkusunu da tanıyorum. Sabırsızlıkla sahaya çıkacağım günü bekliyorum. Buraya şampiyonluklar yaşamak için geldim" diye konuştu.

    Huzurlarınızda Diego Reyes
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    Huzurlarınızda Diego Reyes

    REYES KİMDİR?
    Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı Diego Reyes, kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden America'da başladı… 1.90lık boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle kısa sürede Avrupa'nın ilgisini çeken Diego Reyes, 2013 Yılında Porto'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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