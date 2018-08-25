Huzurlarınızda Diego Reyes
YENİ EVİME GELDİM
İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce instagram hesabından "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" mesajını paylaşan Reyes, ülke basınına ise "Rekabetçi bir ligde olacağımı biliyorum. Bence Türkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. Çok mutluyum. Gelmeden önce stadyumların videolarını gördüm. Her şeyin güzel olduğu bir lige gidiyorum" dedi.
SABIRSIZLANIYORUM
Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşılanan Diego Reyes, "Mutluyum, heyecanlıyım. Formayı kapabilmek için uğraşacağım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni ve taraftarların coşkusunu da tanıyorum. Sabırsızlıkla sahaya çıkacağım günü bekliyorum. Buraya şampiyonluklar yaşamak için geldim" diye konuştu.
REYES KİMDİR?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı Diego Reyes, kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden America'da başladı… 1.90lık boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle kısa sürede Avrupa'nın ilgisini çeken Diego Reyes, 2013 Yılında Porto'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.