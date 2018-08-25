YENİ EVİME GELDİM

İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce instagram hesabından "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" mesajını paylaşan Reyes, ülke basınına ise "Rekabetçi bir ligde olacağımı biliyorum. Bence Türkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. Çok mutluyum. Gelmeden önce stadyumların videolarını gördüm. Her şeyin güzel olduğu bir lige gidiyorum" dedi.