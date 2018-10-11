Hulusi Belgü Fenerbahçe gündemine dair konuştu! - Galeri - Fotomaç
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Hulusi Belgü Fenerbahçe gündemine dair konuştu!
Fenerbahçe Eski Başkan Adaylarından Hulusi Belgü, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
11 Ekim 2018 Perşembe, 20:04:29
Güncelleme: 20:08:12
Volkan Demirel'in davranışlarını tasvip etmediğini söyleyen Belgü, "Volkan özür bile dile takıma dönmemeli" yorumunu yaptı.
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Hulusi Belgü'nün Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
COCU İLE DEVAM EDİLMESİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?
Fenerbahçe gerçekten de sezona çok kötü başladı. Ama belli başkan Ali Koç teknik heyete güveniyor. Sayın Koç'un kararına saygı göstermek durumundayız.
Fenerbahçe beni sezon başından beri çok üzüyor. Aldığı sonuçlardan çok takımda ışık göremiyordum. Başakşehir maçında bir kıpırdanma oldu. Umarım bundan sonra futbolcular toparlanır.
Fakat; bu sezon için ne yazık ki Fenerbahçe için kayıp bir sezon gibi görünüyor. Şampiyon olabilmek için toplamanız gereken puan ortada. Fenerbahçe sezon başında çok ciddi kayıplar yaşadı.