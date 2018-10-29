Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi! - Galeri - Fotomaç
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    Hollanda'dan sürpriz Cocu tepkisi!

    Hollanda derbisinde Ajax'a farklı yenilen Feyenoord'da taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yerine Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu'yu istiyor.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 21:04:54 Güncelleme: 21:26:50
    Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi!

    Hollanda Ligi'nde derbide Ajax'a 3-0 yenilen ve koltuğu sallanan Giovanni van Bronckhorst'un yerine Feyenoord taraftarı, Phillip Cocu'yu takımın başında görmek istediği yönünde paylaşımlara başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi!

    Ligde PSV ve Ajax'ın oldukça gerisine düşen Feyenoord'da taraftarlar, takımda değişikliğe gidilmesini isterken sürpriz bir aday çıkarttılar.

    Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi!

    İki sezon önce ligde şampiyon olan ancak son iki sezon istenileni veremeyen Feyenoord'da taraftarlar, Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu ismini öne çıkarttı.

    Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi!

    ''COCU BOŞA ÇIKTI!''

    Giovanni van Bronckhorst'un tartışıldığı dönemde bazı Feyenoord taraftarları ''Phillip Cocu boşa çıktı!'' paylaşımlarında bulundu ve Cocu'yu takımın başında görmek istediklerini belirtti.

    Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi!

    Geçtiğimiz dönemlerde Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olmuştu.

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