Hollandadan sürpriz Cocu tepkisi!

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Hollanda'dan sürpriz Cocu tepkisi!
Hollanda derbisinde Ajax'a farklı yenilen Feyenoord'da taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yerine Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu'yu istiyor.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 21:04:54
Güncelleme: 21:26:50
Hollanda Ligi'nde derbide Ajax'a 3-0 yenilen ve koltuğu sallanan Giovanni van Bronckhorst'un yerine Feyenoord taraftarı, Phillip Cocu'yu takımın başında görmek istediği yönünde paylaşımlara başladı.
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Ligde PSV ve Ajax'ın oldukça gerisine düşen Feyenoord'da taraftarlar, takımda değişikliğe gidilmesini isterken sürpriz bir aday çıkarttılar.
İki sezon önce ligde şampiyon olan ancak son iki sezon istenileni veremeyen Feyenoord'da taraftarlar, Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu ismini öne çıkarttı.
''COCU BOŞA ÇIKTI!''
Giovanni van Bronckhorst'un tartışıldığı dönemde bazı Feyenoord taraftarları ''Phillip Cocu boşa çıktı!'' paylaşımlarında bulundu ve Cocu'yu takımın başında görmek istediklerini belirtti.
Geçtiğimiz dönemlerde Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olmuştu.