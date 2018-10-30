Hollanda basınından bomba iddia! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Hollanda basınından bomba iddia!

    Hollanda basınında Phillip Cocu'nun yardımcılarıyla ilgili flaş bir iddia geldi.
    30 Ekim 2018 Salı, 10:23:35 Güncelleme: 10:24:45
    Hollanda basınından bomba iddia!

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp maçın ardından yaptığı açıklamada 'Phillip Cocu görevden alınmıştır' ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada Hollandalı hocanın yardımcılarıyla ilgili bir ifade yer almadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hollanda basınından bomba iddia!

    TAKIMI KOEMAN VE CHRIS VAN DER WEERDEN ÇALIŞITIRIYOR
    Süper Lig'in 11 haftasında Galatasaray'la oynanacak derbi maç öncesinde ise takımı Erwin Koeman ve Chris van der Weerden çalıştırıyor.

    Hollanda basınından bomba iddia!

    HOLLANDALI GAZETECİDEN FLAŞ İDDİA!
    Sarı-lacivertli ekipte bu gelişmeler yaşanırken Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den flaş bir iddia geldi.

    Hollanda basınından bomba iddia!

    TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN GÖNDERİLMEDİLER
    Derksen, Ali Koç'un tazminat ödememek için Cocu'nun yardımcılarını göndermediğini söyledi.

    Hollanda basınından bomba iddia!

    "BU YÜZDEN TAKIMIN BAŞINDALAR"
    Hollandalı gazetici yaptığı açıklamada "Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat ödemek istemiyor. Bu yüzden Koeman ve Van der Weerden takımın başında" ifadelerini kullandı.

    Hollanda basınından bomba iddia!
    Hollanda basınından bomba iddia!
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