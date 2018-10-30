Hollanda basınında Phillip Cocu'nun yardımcılarıyla ilgili flaş bir iddia geldi.
30 Ekim 2018 Salı, 10:23:35
Güncelleme: 10:24:45
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Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp maçın ardından yaptığı açıklamada 'Phillip Cocu görevden alınmıştır' ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada Hollandalı hocanın yardımcılarıyla ilgili bir ifade yer almadı.
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TAKIMI KOEMAN VE CHRIS VAN DER WEERDEN ÇALIŞITIRIYOR
Süper Lig'in 11 haftasında Galatasaray'la oynanacak derbi maç öncesinde ise takımı Erwin Koeman ve Chris van der Weerden çalıştırıyor.
HOLLANDALI GAZETECİDEN FLAŞ İDDİA!
Sarı-lacivertli ekipte bu gelişmeler yaşanırken Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den flaş bir iddia geldi.
TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN GÖNDERİLMEDİLER
Derksen, Ali Koç'un tazminat ödememek için Cocu'nun yardımcılarını göndermediğini söyledi.
"BU YÜZDEN TAKIMIN BAŞINDALAR"
Hollandalı gazetici yaptığı açıklamada "Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat ödemek istemiyor. Bu yüzden Koeman ve Van der Weerden takımın başında" ifadelerini kullandı.