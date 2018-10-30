Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp maçın ardından yaptığı açıklamada 'Phillip Cocu görevden alınmıştır' ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada Hollandalı hocanın yardımcılarıyla ilgili bir ifade yer almadı.