Hollanda basını Cocunun peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Hollanda basını Cocu'nun peşinde!
Hollanda basını Cocu'yu kıskaca aldı. AD Gazetesi'nde Cocu için, "Takımdaki gruplaşma bitti. Cocu Sivas maçıyla çıkış bekliyor. Takımdaki muhalefet eridi ve casus filmi sona erdi" yorumu yapıldı.
16 Ekim 2018 Salı, 11:26:06
Güncelleme: 11:29:45
Phillip Cocu sadece Türkiye'de değil memleketi Hollanda basınında da mercek altında. AD Gazetesi, göreve geldiği günden itibaren 47 yaşındaki çalıştırıcının izini sürüyor
GALERİ DEVAM EDİYOR
AD'de spor yazarı Maarteen Wijfels'in Cocu'nun F.Bahçe serüveni hakkındaki araştırmaları çerçevesinde hazırladığı şu makale yayımlandı;
"F.Bahçe başkanı, Cocu için kötü izleri sildi. Duygusal bir kültürün içinde çalışan Cocu, Sivasspor maçıyla çıkış yakalamanın peşinde."
'B' FİLMİ SENARYOSUNU HATIRLATTI
Cocu, PSV'deki ilk sezonunda da kötüydü. Ona sabredildi. İspanya'ya gitmesi gündemdeydi.
F.Bahçe'deki serüveni kötü başladı ama bir temizlik yapıldı. Bilgi sızdıran antrenörler dağıtıldı.