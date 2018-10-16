Hollanda basını Cocunun peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Hollanda basını Cocu'nun peşinde!

    Hollanda basını Cocu'yu kıskaca aldı. AD Gazetesi'nde Cocu için, "Takımdaki gruplaşma bitti. Cocu Sivas maçıyla çıkış bekliyor. Takımdaki muhalefet eridi ve casus filmi sona erdi" yorumu yapıldı.
    16 Ekim 2018 Salı, 11:26:06 Güncelleme: 11:29:45
    Hollanda basını Cocunun peşinde!

    Phillip Cocu sadece Türkiye'de değil memleketi Hollanda basınında da mercek altında. AD Gazetesi, göreve geldiği günden itibaren 47 yaşındaki çalıştırıcının izini sürüyor

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hollanda basını Cocunun peşinde!

    AD'de spor yazarı Maarteen Wijfels'in Cocu'nun F.Bahçe serüveni hakkındaki araştırmaları çerçevesinde hazırladığı şu makale yayımlandı;

    Hollanda basını Cocunun peşinde!

    "F.Bahçe başkanı, Cocu için kötü izleri sildi. Duygusal bir kültürün içinde çalışan Cocu, Sivasspor maçıyla çıkış yakalamanın peşinde."

    Hollanda basını Cocunun peşinde!

    'B' FİLMİ SENARYOSUNU HATIRLATTI

    Cocu, PSV'deki ilk sezonunda da kötüydü. Ona sabredildi. İspanya'ya gitmesi gündemdeydi.

    Hollanda basını Cocunun peşinde!

    F.Bahçe'deki serüveni kötü başladı ama bir temizlik yapıldı. Bilgi sızdıran antrenörler dağıtıldı.

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