Hırvatlar duyurdu! Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...

Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik patronunu bulmak için çeşitli isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiren Kanarya, Nenaj Bjelica isminde durmayı tercih etmişti. Hırvat teknik direktörden olumlu yanıt alan ve temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler, müzakereleri ilerletti. Öte yandan Bjelica'nın, sarı lacivertlilerden istediği maaş miktarı da duyuruldu! İşte Fenerbahçe - Bjelica arasında geçen o gelişme ve Hırvat hocanın imzayı atması halinde alacağı para... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Nisan 2020 Çarşamba 14:31
Güncelleme: 29.04.2020 14:44
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Fenerbahçe, teknik direktör konusunda vites yükseltti... Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışırken, Yanal'ın ardından sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile kapacağını duyurmuştu.
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Süper Lig devi, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada teknik direktör konusunda bir çok isimle temasa geçerken, son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'te görev alan Nenaj Bjelica isminde yoğunlaşmıştı.
Dinamo ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'nin eksenine giren teknik adam, sarı lacivertlilere yeşil ışık yakarken, müzakerelerde olumlu görüş sergilemişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hırvat basınından konunun detaylarına ilişkin önemli bilgiler geldi.
Mondo.ba adlı internet sitesi, okuyucularına aktardığı haberde Nenad Bjelica - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli ayrıntıları okuyucularına aktardı.