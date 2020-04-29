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Hırvatlar duyurdu! Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...

Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik patronunu bulmak için çeşitli isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiren Kanarya, Nenaj Bjelica isminde durmayı tercih etmişti. Hırvat teknik direktörden olumlu yanıt alan ve temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler, müzakereleri ilerletti. Öte yandan Bjelica'nın, sarı lacivertlilerden istediği maaş miktarı da duyuruldu! İşte Fenerbahçe - Bjelica arasında geçen o gelişme ve Hırvat hocanın imzayı atması halinde alacağı para... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:31 Güncelleme: 29.04.2020 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





