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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! "Fener Futbol Federasyonu..."
Usta yazar Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında Ali Koç hakkında çok sert eleştirilerde bulunurken, Koç'un Fatih Terim hakkında söylediği sözleri de savcılara şikayet etti. İşte Hıncal Uluç'un Ali Koç ve Nihat Özdemir hakkındaki o sözleri...
20 Eylül 2019 Cuma 15:44
Güncelleme: 20.09.2019 16:00
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Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemde yaptığı açıklamalara dair bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında, Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkındaki sözlerine dair düşüncelerini aktardı ve sert ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un ses getirecek o yazısı...
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Fenerbahçe sahada çuvalladıkça, Ali Koç gündemi değiştirmek için açıkça savcılara ihbar ediyorum, işte, 4 haziranda değiştirilen 6222 Sporda Şiddet Yasası'nı hiçe sayan açıklamalar yapıyor..
Durup dururken Merkez Hakem Komitesi Başkanı, o çok sevilen ve sayılan Zekeriya Alp Kaptana hem de ne çirkin saydırdı.
Fatih Terim 4 maç cezasını bile almışken, o kapanmış defteri yeniden açıp Galatasaray'a saldırdı.
Bağdat Caddesi ve Fener tribünlerine, kin, öfke ve nefret aşılıyor ki, tribünler ve sosyal medya ona yönelmesin.