Usta yazar Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında Ali Koç hakkında çok sert eleştirilerde bulunurken, Koç'un Fatih Terim hakkında söylediği sözleri de savcılara şikayet etti. İşte Hıncal Uluç'un Ali Koç ve Nihat Özdemir hakkındaki o sözleri...