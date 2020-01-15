Hıncal Uluç: Ortamı geren Ali Koç için devlet neden sessiz?
Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un spor camiasında tepkilere neden olan açıklamaları üzerine bir yazı kaleme aldı. Deneyimli yazar, Koç'un sözlerinin 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nı ihlal ettiğini dile getirdi. İşte Hıncal Uluç'un o yazısı...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, futbol dünyamıza, bir proje ve bir kampanya ile barış çağrısı yaptığı gün "Artık yeter! Barış marış yok" diyen, "Fenerbahçe saldırı altında. Kör göze parmak saldırı olduğunda iş başa düşüyor" diye taraftarına açıkça savaş çağrısı yapan Ali Koç'a, itham ettiği Trabzon ve Galatasaray'dan sert cevaplar gelirken, sessizliğini koruyan tek kurum devlet oldu.
Koç'un, Fenerbahçe aleyhine çalıştığını iddia ettiği Federasyon'dan, "Zekeriya Alp yalan söylüyor. Bana madde madde hesap verdi ama ikna edemedi" dediği Merkez Hakem Komitesi'nden, "Devlet bütün kararlarını Trabzon için alıyor. Harcama limitleri, kredi ve faizlerde hep Trabzon destekleniyor. Devlete iş yapan büyük müteahhitlere Trabzon Stadı'nda localar aldırılıyor" dediği devlet makam ve kurumlarından ses çıkmadı.
Koç'un, Cumhurbaşkanlığı'nın "barış" çağrısına karşı alenen ve resmen savaş çığlıkları atmasına, 6222 sayılı Futbolda Şiddet Yasası ihlallerini izlemek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan "Özel Savcı"dan da henüz ses yok. Oysa en azından "İnceleme yapılmaktadır. Sonuç kamuoyuna açıklanacaktır" denebilirdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un kulübüne saldırısına ayni sertlikte yanıt verdi. "Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim bütün camialara derin saygım var ama bu lafla olmaz. Benim edebim böyle konuşmaya müsaade etmez" diyen Cengiz, "FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış, ona da bakın" diye ağır bir imada bulundu. (İki kez Beşiktaş, iki kez de Galatasaray şampiyon oldular.)