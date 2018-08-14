Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"

"Mesela Fenerbahçe'nin ilk golündeki penaltı pozisyonunu ben anlayamadım. Kabahat VAR'da mı, yoksa Digitürk'te mi, onu da anlayamadım. Evvelden böyle pozisyonları sağdan çekim, soldan çekim, ters açıdan çekim, 18 çeşit getirirlerdi. Penaltı niye verildi, onu bile canlandıramıyorum. Onu geçtim, penaltılık hareket içeride mi, dışarıda mı, onu da gözümde canlandıramıyorum. Burada Digitürk'ün mü kastı var? Çünkü konu Fenerbahçe olunca yayıncı kuruluşlardan da dikkat et kuruluş demiyorum, kuruluşlardan da gazetelerden de hep şüphe ediyorum.