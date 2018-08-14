Hıncal Uluç: Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"

    Hıncal Uluç Fenerbahçe-Bursaspor maçındaki VAR kararlarını değerlendirdi.
    14 Ağustos 2018 Salı, 11:57:54 Güncelleme: 11:59:32
    Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"
    • 1
    • 8
    Hıncal Uluç: Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!

    Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ederken mücadeye VAR damga vurdu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"
    • 2
    • 8
    Hıncal Uluç: Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!

    Spor yazarı Hıncal Uluç, karşılaşmadaki VAR kararları hakkında gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

    Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"
    • 3
    • 8
    Hıncal Uluç: Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!

    Sabah Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç şunları söyledi:

    Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"
    • 4
    • 8
    Hıncal Uluç: Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!

    "Mesela Fenerbahçe'nin ilk golündeki penaltı pozisyonunu ben anlayamadım. Kabahat VAR'da mı, yoksa Digitürk'te mi, onu da anlayamadım. Evvelden böyle pozisyonları sağdan çekim, soldan çekim, ters açıdan çekim, 18 çeşit getirirlerdi. Penaltı niye verildi, onu bile canlandıramıyorum. Onu geçtim, penaltılık hareket içeride mi, dışarıda mı, onu da gözümde canlandıramıyorum. Burada Digitürk'ün mü kastı var? Çünkü konu Fenerbahçe olunca yayıncı kuruluşlardan da dikkat et kuruluş demiyorum, kuruluşlardan da gazetelerden de hep şüphe ediyorum.

    Hıncal Uluç: "Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!"
    • 5
    • 8
    Hıncal Uluç: Fenerbahçe olunca şüphe duyuyorum!

    Şimdi 'VAR'da hata var' diyen bütün gazeteci arkadaşlarıma soruyorum. Pazar sabahı bütün gazeteleri okudum. Sadece büyük gazeteleri değil, hepsini… Hakem gitti, korner dediği pozisyona baktı. Volkan'la Skrtel arasında olan… Hakem baktı görüntülere, 'korner' dedi, devam etti. VAR'da gördük, Digitürk'ün yayınında gösterdiği çekimde de gördük. Volkan'dan Skrtel'in koluna iniyor top. Benim gördüğüm Skrtel'in kolu açık ve hafif de topa doğru hareket ediyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN