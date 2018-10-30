Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Phillip Cocu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
30 Ekim 2018 Salı, 10:37:49
Güncelleme: 10:38:03
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Cocu'dan umut kesmeyen, "Sabırlı olun" diyen Ali Koç'u destekleyen ender isimlerden biriydim. Ama Başkan'ın da, benim de hiç aklımızda olmayan bir şey yaptı, Hollandalı.. İntihar etti..
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Belli.. "İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasını okumamış.. Ali Koç, maçtan iki gün önce "Az daha sabır.. Cocu yeni takımı oluşturmaya çalışıyor. Savunmayı çözdü. Şimdi sıra hücumda" demişti.
Şimdi "Halletti" dediği Savunmada yaptığına bakar mısınız?. 3-5-2 oynayan Cocu, Anderlecht maçında geriyi "Skrtel, Reyes ve Roman'dan kurmuştu. Ortadaki beşlinin solunda, hem bek, hem forvet oynayan Hasan Ali de maçın yıldızı olmuştu.
Geriyi oturtan(!) Cocu, Ankaragücü maçında Reyes'i kenarda bıraktı ve kanatta harikalar yaratan Hasan Ali'yi hayatında ilk defa stopere çekti. Yani geriyi katletti.
Yetmedi, Anderlecht maçının 2-0'dan dönmesini sağlayanların başında gelen Frey'i de kenara çekip, ileri ikilide ağır ve sıradan Ayew'i denemeye kalktı. Eljif'i kesmesi de cabası..