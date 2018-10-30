Hıncal Uluç: Cocu ihanet etti - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

    Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Phillip Cocu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
    30 Ekim 2018 Salı, 10:37:49 Güncelleme: 10:38:03
    Hıncal Uluç: Cocu ihanet etti

    Cocu'dan umut kesmeyen, "Sabırlı olun" diyen Ali Koç'u destekleyen ender isimlerden biriydim. Ama Başkan'ın da, benim de hiç aklımızda olmayan bir şey yaptı, Hollandalı.. İntihar etti..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hıncal Uluç: Cocu ihanet etti

    Belli.. "İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasını okumamış.. Ali Koç, maçtan iki gün önce "Az daha sabır.. Cocu yeni takımı oluşturmaya çalışıyor. Savunmayı çözdü. Şimdi sıra hücumda" demişti.

    Hıncal Uluç: Cocu ihanet etti

    Şimdi "Halletti" dediği Savunmada yaptığına bakar mısınız?. 3-5-2 oynayan Cocu, Anderlecht maçında geriyi "Skrtel, Reyes ve Roman'dan kurmuştu. Ortadaki beşlinin solunda, hem bek, hem forvet oynayan Hasan Ali de maçın yıldızı olmuştu.

    Hıncal Uluç: Cocu ihanet etti

    Geriyi oturtan(!) Cocu, Ankaragücü maçında Reyes'i kenarda bıraktı ve kanatta harikalar yaratan Hasan Ali'yi hayatında ilk defa stopere çekti. Yani geriyi katletti.

    Hıncal Uluç: Cocu ihanet etti

    Yetmedi, Anderlecht maçının 2-0'dan dönmesini sağlayanların başında gelen Frey'i de kenara çekip, ileri ikilide ağır ve sıradan Ayew'i denemeye kalktı. Eljif'i kesmesi de cabası..

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN