Hıncal Uluç bombaladı! 'Ersun Yanal...'
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'ı çok sert sözlerle eleştirdi.
Yani bunu söylemekten niye çekinirler de ille de Ersun'a destek çıkmaya çalışırlar. "Yeni" Fenerbahçe, "Eski"sinden de berbat. Geçen hafta felaket bir Fener izletmişti, Ersun bize.. Bu haftaki ondan da rezil.. Ama bizim yorumculara bakarsan, Ersun "Pırıl!." Bütün suç bu kadroyu kuran Comolli'de imiş.
Be kardeşlerim suç Comolli'de idi de, o zaman Cocu'nun günahı neydi?. Adamı niye yerden yere vurdunuz da şutlattınız? Niye o zaman bugünkü yazılar yazılmadı. Niye o zaman "Bu kadro ile bu kadar" demediniz? Benim medyam işte bu sevgili okurlar. Kadro eksik, kadro yanlış olabilir. Ama adam olacak çocuk da, bir şeyinden en az, belli olur..
Antalya önündeki Ersun futbolunun neyi vardı, ha? Ersun, neyi oynatmaya çalıştı da, adamlar beceremedi, hele bir söyleyin. Ersun kapalı savunmayı açmak için neler denedi? Kilitlenen maçı çözmek için neler düşündü? Hangi riskleri göze aldı da, olmadı? Siz hiç bu kadar rezil bir lig maçı gördünüz mü, son yıllarda. İki korkak çıkmış meydane? İkisi de birbirinden. Artık ne derseniz deyin. İkisi de birbirinden pır pır. Birbirinden yüreksiz. Birbirinden ödlek.
"Hadi Bülent Korkmaz'ı anlayalım. Takımın yarısı, sakat cezalı, yok. Kapalı savunma yapmaya mecbur" diyenler oldu. Hayır, anlamam. Sahaya çıkarken, tedbirli ol, tamam. Ama karşındaki o felaket Fener'de hangi oyuncu senin takımındakilerden iyi, Fener hangi futbolu oynuyor, anlaman için ilk 45 dakika yetmedi mi? İkinci yarı, hem de kendi sahanda, hem de herkesin yendiği Fener'i yenmek için oynamayı düşünmezsen sen, neyi düşünürsün Bülent? Hele Fener 10 kişi kaldıktan sonra, hâlâ "Kapalı Savunma" ne demek oluyor?