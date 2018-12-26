Hıncal Uluç bombaladı! 'Ersun Yanal...'

Be kardeşlerim suç Comolli'de idi de, o zaman Cocu'nun günahı neydi?. Adamı niye yerden yere vurdunuz da şutlattınız? Niye o zaman bugünkü yazılar yazılmadı. Niye o zaman "Bu kadro ile bu kadar" demediniz? Benim medyam işte bu sevgili okurlar. Kadro eksik, kadro yanlış olabilir. Ama adam olacak çocuk da, bir şeyinden en az, belli olur..