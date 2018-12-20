Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz!

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uluç, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un o yazısı...
20 Aralık 2018 Perşembe, 12:29:02 Güncelleme: 13:00:06
Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz!

Spor gündeminde, Ali Koç var.. Öyle şeyler öyle tartışılıyor ki, ben de lafa girme kararı verdim, bugün.. Ama önce özür.. Efendim kusura bakmayacağınızı biliyorum.. Yaş 79..

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Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz!

Dün, Comolli'nin gelişinin aslında doğru olduğunu bir kez daha söylemek için, ekim ayındaki yazımı özetlerken "Comolli, Arsenal'a Arsen Wenger'i getiren adamdı" demişim. 90a çekimine girerken, Kemal (Belgin) uyardı hatamı..

Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz!

Arsen Wenger'i Arsenal'e getiren ve efsane yapan adam, David Dean'di. Dean Arsenal İkinci Başkanlığı'ndan "Futbol Federasyonu" Genel sekreterliğine gelmiş, orada da İngiliz futboluna büyük katkılar sağlamıştı. Hadi biraz ukalalık yapalım..

Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz!

"Hangi futbol federasyonu" demeyin. Dünyada bir tek "Futbol Federasyonu" vardır. Büyük harflere dikkat..

Hıncal Uluç: Ali Koç bu kadar gerzek olamaz!

O da İngiltere'dedir. Futbolu icat eden İngilizler, dünyanın ilk ve o zaman tek "Futbol Federasyonu"nu kurmuşlar ve o federasyonun kurallarıyla, bugün oynadığımız futbolu rugby'den ayırıp adını "Federasyon"un İngilizcesiyle "Association Futbolu" koymuşlardı..

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