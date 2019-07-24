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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de antrenman temposu bir hayli üst düzeyde. Teknik direktör Ersun Yanal sezon öncesi zorlu maçlara takımı şimdiden hazırlıyor ve oyuncuların kondisyon kazanmalarını sağlıyor. Sarı-lacivertli takımda kampta öne çıkan isimler Fenerbahçe teknik heyetini yeni sezon öncesi umutlandırdı. İşte o isimler...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
Güncelleme: 24.07.2019 07:24
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Sezonhazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe hız kesmezken, performansıyla öne çıkan isimler dikkat çekti.
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Özellikle oynanan iki hazırlık maçında 3 kez ağları havalandıran Vedat Muriç, listenin ilk sırasında yer aldı.
Kısa sürede takıma uyum sağlayan Kosovalı yıldız, antrenmanların da en çalışkan ismi olarak öne çıkıyor.
VEDAT'TAN İDDİALI SÖZLER
Yeni transfer Vedat, Fenerbahçe'ye kısa süre uyum sağladığını söyledi.
İlk günden bu yana herkesin kendisine yardımcı olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Bu camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. Buraya da onun için geldim" diye konuştu.