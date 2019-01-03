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Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Fenerbahçe'nin antrenmanındaki görüntüler dikkat çekti.
3 Ocak 2019 Perşembe, 22:20:51
Güncelleme: 22:24:43
İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampa giren Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
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Sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde laktat testinden geçtikten sonra öğle saatlerinde Antalya'ya uçan Fenerbahçe, çalışmalarına ara vermeden devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen idman saat 18.45'te başladı.
Sağanak sağış altında yapılan antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
İdman dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandı.