Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 17 puan toplayan Fenerbahçe'de yine hüsran havası hakim. 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olarak göreve başlayan Ali Koç'un o tarihten beri yüzü hiç gülmedi. İşte o anlaran bazı fotoğraflar...
22 Ocak 2019 Salı, 09:28:32
Güncelleme: 09:43:16
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Görevde bulunduğu 8 ay içerisinde 3. defa hoca değiştiren Ali Koç takımı düşme hattından bir türlü kurtaramadı.
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Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir değişim bekleyen Fenerbahçeliler, Bursaspor karşısında yine hüsran yaşadı.
Soldado'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler 5 haftanın ardından galip gelecekti ki 90'da yıkıldı.
Aytaç Kara'nın golüne en gel olamayan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 2 puan bıraktı ve haftayı 15. sırada tamamladı.
ALİ KOÇ YİNE ÜZGÜN
Son dakika golüyle Fenerbahçe taraftarı gibi Ali Koç da büyük üzüntü yaşadı.