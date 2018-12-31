Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Hayat Carlos Kameni'ye güzel! Terlemeden servet kazandı
Fenerbahçe'de Berke Özer ve Harun Tekin'in transferi sonucu yedek kaleci konuma düşen ve forma yüzünü unutan Kameni terlemeden cebini doldurdu.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 15:25:25
Güncelleme: 15:35:30
Sarı lacivertli takımda hayatından en fazla memnun olan isimlerin başında kaleci Kameni geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Berke ve Harun'un gelmesinden sonra iyice yedek durumuna düşen 34 yaşındaki file bekçisi buna rağmen takımın en çok kazanan kalecisi durumunda.
TERLEMEDEN CEBİNİ DOLUYOR
Yılda 2.1 milyon euro'yu cebe koyan Kamerunlu eldiven, Volkan'ın sezon başındaki TL üzerinden sözleşme yapmasıyla bu unvanı ele geçirdi.
Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Carlos Kameni, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.