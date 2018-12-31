Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Hayat Carlos Kameni'ye güzel! Terlemeden servet kazandı

Fenerbahçe'de Berke Özer ve Harun Tekin'in transferi sonucu yedek kaleci konuma düşen ve forma yüzünü unutan Kameni terlemeden cebini doldurdu.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 15:25:25 Güncelleme: 15:35:30
Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı

Sarı lacivertli takımda hayatından en fazla memnun olan isimlerin başında kaleci Kameni geliyor.

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Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı

Berke ve Harun'un gelmesinden sonra iyice yedek durumuna düşen 34 yaşındaki file bekçisi buna rağmen takımın en çok kazanan kalecisi durumunda.

Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı

TERLEMEDEN CEBİNİ DOLUYOR
Yılda 2.1 milyon euro'yu cebe koyan Kamerunlu eldiven, Volkan'ın sezon başındaki TL üzerinden sözleşme yapmasıyla bu unvanı ele geçirdi.

Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı

Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Carlos Kameni, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı
Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı
Hayat Carlos Kameniye güzel! Terlemeden servet kazandı
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