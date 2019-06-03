Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Geçirdiği bu sezonu unutturmak için gelecek sezona flaş transferlerle başlamak isteyen Fenerbahçe, yenilemek istediği kadrosuna katmak istediği oyuncuları titizlikle arıyor. Takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım'a West Ham'ın talip olması sonrasında arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe son olarak gözünü İngiltere'den bir isme dikti. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 21:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hasan Ali'nin yerine dünya yıldızı!
Tarhinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon hazırlıklarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Ali'nin yerine dünya yıldızı!
Yeni sezonda birçok isimle yolları ayıracak olan Fenerbahçe yönetimi yepyeni bir kadroyla sezona başlamayı planlıyor.
Hasan Ali'nin yerine dünya yıldızı!
Transferleri bir an önce bitirerek yeni oyuncuların takıma uyum sürecini atlatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Hasan Ali'nin yerine dünya yıldızı!
Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı oyunculara da tekliflerin gelmesi yönetimi tedirgin ediyor. Bu isimlerden biri de tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım.
Hasan Ali'nin yerine dünya yıldızı!
İngiliz basınına göre West Ham United Hasan Ali için devreye girdi. Bu durum Fenerbahçe yönetiminin de transferde vites yükseltmesine neden oldu.