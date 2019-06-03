Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Hasan Ali'ye İngiltere'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Bu sezon takımdaki birçok oyuncu ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertli kurmayların takımın en formda oyuncularından biri olan Hasan Ali Kaldırım'a gelen bu teklif ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.
3 Haziran 2019 Pazartesi 18:30
Güncelleme: 03.06.2019 19:24
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Fenerbahçe'de transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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Önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimleri belirleyen Kanarya'da ayrılıklar yaşanmaya başladı.
Sarı-lacivertliler takımdan gidecek ve gelecek oyuncuları belirlerken hiç hesaba katılmayan bir transfer teklifi geldi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali'ye İngiltere'den talip var.