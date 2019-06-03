Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Hasan Ali'ye İngiltere'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Bu sezon takımdaki birçok oyuncu ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertli kurmayların takımın en formda oyuncularından biri olan Hasan Ali Kaldırım'a gelen bu teklif ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

3 Haziran 2019 Pazartesi 18:30 Güncelleme: 03.06.2019 19:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





