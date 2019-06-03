Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Hasan Ali'ye İngiltere'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Bu sezon takımdaki birçok oyuncu ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertli kurmayların takımın en formda oyuncularından biri olan Hasan Ali Kaldırım'a gelen bu teklif ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.
3 Haziran 2019 Pazartesi 18:30 Güncelleme: 03.06.2019 19:24
Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'de transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimleri belirleyen Kanarya'da ayrılıklar yaşanmaya başladı.

Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Sarı-lacivertliler takımdan gidecek ve gelecek oyuncuları belirlerken hiç hesaba katılmayan bir transfer teklifi geldi.

Hasan Ali Premier Lig'e! Görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali'ye İngiltere'den talip var.

İşte transferin detayları...

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