Haruna kulübe yolu göründü! - Galeri - Fotomaç
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Harun'a kulübe yolu göründü!
Fenerbahçe'de Harun Tekin, kaleyi Volkan Demirel'e teslim ediyor
1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:26:47
Güncelleme: 23:27:51
Harun'a kulübe yolu göründü!
Fenerbahçe'de kötü sonuçlar Cocu'yu hedef tahtası yaparken, Reyes başta bazı futbolcular da uyarılacak.
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Harun'a kulübe yolu göründü!
Tartışılan isimlerden birisi de Harun Tekin. Bursaspor'dan transfer edilen ve gelir gelmez kaleyi devralan genç file bekçisi bekleneni veremedi.
Harun'a kulübe yolu göründü!
Tekin, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta tam 11 gol yedi. Maç başına 2.2 gol yeme oranı ile oynayan Harun'a verilen kredinin tükendiği ve kulübeye çekileceği ifade edildi.
Harun'a kulübe yolu göründü!
Spartak Trnava maçında kaleye yeniden Volkan Demirel'in geçmesi bekleniyor.
Harun'a kulübe yolu göründü!
Demirel eleştirilse de tecrübesiyle ön plana çıkıyor. Kanarya, Süper Lig'de Volkan'ın ilk 11'de başlamadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanabildi. 3 beraberlik, 5 yenilgi aldı.
Harun'a kulübe yolu göründü!