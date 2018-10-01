Haruna kulübe yolu göründü! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Harun'a kulübe yolu göründü!

    Fenerbahçe'de Harun Tekin, kaleyi Volkan Demirel'e teslim ediyor
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:26:47 Güncelleme: 23:27:51
    Harun'a kulübe yolu göründü!
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    Haruna kulübe yolu göründü!

    Fenerbahçe'de kötü sonuçlar Cocu'yu hedef tahtası yaparken, Reyes başta bazı futbolcular da uyarılacak.

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    Harun'a kulübe yolu göründü!
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    Haruna kulübe yolu göründü!

    Tartışılan isimlerden birisi de Harun Tekin. Bursaspor'dan transfer edilen ve gelir gelmez kaleyi devralan genç file bekçisi bekleneni veremedi.

    Harun'a kulübe yolu göründü!
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    Haruna kulübe yolu göründü!

    Tekin, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta tam 11 gol yedi. Maç başına 2.2 gol yeme oranı ile oynayan Harun'a verilen kredinin tükendiği ve kulübeye çekileceği ifade edildi.

    Harun'a kulübe yolu göründü!
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    Haruna kulübe yolu göründü!

    Spartak Trnava maçında kaleye yeniden Volkan Demirel'in geçmesi bekleniyor.

    Harun'a kulübe yolu göründü!
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    Haruna kulübe yolu göründü!

    Demirel eleştirilse de tecrübesiyle ön plana çıkıyor. Kanarya, Süper Lig'de Volkan'ın ilk 11'de başlamadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanabildi. 3 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

    Harun'a kulübe yolu göründü!
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    Haruna kulübe yolu göründü!
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