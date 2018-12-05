Harun Tekinden Berke Özer itirafı! - Galeri - Fotomaç
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Harun Tekin'den Berke Özer itirafı!

Kanarya'nın tecrübeli eldiveni Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi. Harun birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 23:00:02 Güncelleme: 07:55:12
Harun Tekinden Berke Özer itirafı!

Sarı-Lacivertlilere sezon başladıktan kısa süre transfer olan Harun Tekin takımın son durumunu özetledi.

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Harun Tekinden Berke Özer itirafı!

"Kabul edilebilir bir durumda değiliz. Biz de oyuncular olarak çok üzgün ve rahatsızız" diyerek sözlerine başlayan başarılı eldiven sorunları bir an önce aşacaklarını kaydetti.

Harun Tekinden Berke Özer itirafı!

29 yaşındaki eldiven "Avrupa'da gruptan çıktık ama ligde istediğimiz durumda değiliz. Biz oyuncu grubu olarak takımı bu hale getirdik. Buradan da biz çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Harun Tekinden Berke Özer itirafı!

TARAFTARA MAHCUBUZ
Harun Tekin şöyle konuştu: "Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir durumdayız. Güçlü bir camiayız, şampiyonluğa oynamalıyız. İnanıyorum ki takım olarak bir şeyler yaparsak başarı da gelecek. Şahsım olarak taraftara karşı çok mahcubum. Onları çok üzüyoruz. Onlar bizi her zaman çok iyi destekliyorlar. Son maçta da stadı doldurdular ve inanılmaz bir destek verdiler. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle ligde ilk yarının kalan 3 maçını kazanmak istiyoruz."

Harun Tekinden Berke Özer itirafı!

MİLLİ TAKIMI HAK EDİYORUM
"Uzun yıllardan beri Milli Takım'a gidiyordum. Son yıllarda davet edilmiyorum. Tabii ki üzülüyorum. Milil Takıma her zaman gitmek ve orada oynamak istiyorum. Bunun kararını ben veremem ama Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum. Kararlarına saygılıyım. Çağırırlarsa da elimden geleni yaparım"

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