Harun Tekinden Berke Özer itirafı!

TARAFTARA MAHCUBUZ

Harun Tekin şöyle konuştu: "Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir durumdayız. Güçlü bir camiayız, şampiyonluğa oynamalıyız. İnanıyorum ki takım olarak bir şeyler yaparsak başarı da gelecek. Şahsım olarak taraftara karşı çok mahcubum. Onları çok üzüyoruz. Onlar bizi her zaman çok iyi destekliyorlar. Son maçta da stadı doldurdular ve inanılmaz bir destek verdiler. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle ligde ilk yarının kalan 3 maçını kazanmak istiyoruz."



